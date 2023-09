Asphaltierung der A1 in Hamburg: Eine Spur Richtung Lübeck

Wegen Bauarbeiten wird die A1 an diesem Wochenende in Richtung Lübeck/Berlin nur einspurig befahrbar sein. Die Fahrbahn zwischen Hamburg-Billstedt und -Öjendorf werde neu asphaltiert, teilte die Autobahn GmbH Nord mit. Die Einschränkung soll am Freitag um 18.00 Uhr beginnen und am Montagmorgen gegen 5.00 Uhr wieder aufgehoben werden. In Richtung Bremen/Hannover stehen dem Verkehr wie seit Beginn der Bauarbeiten Ende Juli zwei Spuren zur Verfügung. Die vielbefahrene Autobahn ist eigentlich in beiden Richtungen dreispurig. Die Baustelle hat in den vergangenen Wochen und besonders an den Wochenenden längere Staus verursacht.