Betty-Heine-Saal wird Betsaal der Jüdischen Gemeinde

Mit einem festlichen Gottesdienst feiert die Jüdische Gemeinde in Hamburg am Freitag (19.00 Uhr) die Einweihung des Betty-Heine-Saals. In dem ursprünglich als Synagoge genutzten Betsaal des ehemaligen Israelitischen Krankenhauses auf St. Pauli soll die liberal geprägte Reformsynagoge einziehen, teilte die Jüdische Gemeinde mit. Als Einheitsgemeinde biete sie Raum für verschiedene Strömungen des Judentums und ist das Dach für sowohl die orthodox geprägte Synagoge in der Hohen Weide als auch für die liberal geprägte Reformsynagoge im Betty-Heine-Saal.