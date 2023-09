Fettes Brot sagt mit zwei Abschiedskonzerten Tschüss

Mit zwei Konzerten vor je rund 25.000 Fans sagen die Deutsch-Rapper Fettes Brot am Freitag und Sonnabend auf der Trabrennbahn Bahrenfeld in ihrer Heimatstadt Hamburg Tschüss. Nach 31 Jahren verabschiedet sich die Band, die mit Songs wie „Nordisch By Nature“, „Jein“, „Emanuela“, „An Tagen wie diesen“ und „Schwule Mädchen“ bekannt und bei vielen auch Kult geworden ist, in den vorzeitigen Ruhestand. Vor ihren großen „Brotstock“-Konzerten, bei denen auch befreundete Musikerinnen und Musiker auftreten werden, hatte das Hip-Hop-Trio kurzfristig noch zwei kleine Clubkonzerte in der Markthalle in Hamburg gespielt. Wer das sein wird, wollten die Veranstalter vorab nicht verraten.