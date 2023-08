Schachtar Donezk in Hamburg gegen Barça, Porto und Antwerpen

Der ukrainische Fußball-Meister Schachtar Donezk trifft bei seinen Heimspielen in der Champions League im Hamburger Volksparkstadion auf den spanischen Top-Club FC Barcelona. Daneben werden der FC Porto aus Portugal und der belgische Club Royal Antwerpen in die Hansestadt kommen. Das ergab die Auslosung der Gruppenphase am Donnerstagabend in Monaco.

Wegen des russischen Angriffskriegs finden die Heimspiele von Schachtar nicht mehr in der Ukraine statt. Zweitligist Hamburger SV übernimmt für den Verein die komplette organisatorische Umsetzung der Spieltage und erhält dafür eine Umsatzbeteiligung. In der vergangenen Saison der Königsklasse hatte Donezk in der polnischen Hauptstadt Warschau gespielt.

Für die Partien sind laut Angaben des HSV bereits etwa 28.000 Ticketpakete an HSV-Mitglieder und Dauerkarteninhaber verkauft worden. Das teilte der Club auf dpa-Anfrage mit. Der ukrainische Verein spielt zunächst drei der sechs Partien in der Gruppenphase in der Hansestadt. Sollte sich Donezk für die K.-o.-Phase qualifizieren, kommt mindestens noch ein Achtelfinal-Spiel im Volkspark dazu.

