Achtjähriger sorgt als Autofahrer für Aufsehen

Ein acht Jahre alter Junge ist in Krempe im Kreis Steinburg mit dem Auto seines Vaters gefahren - mit dessen Erlaubnis. Ein Zeuge rief am Mittwochabend die Polizei, nachdem er den Jungen im fahrenden Auto gesehen hatte, wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag mitteilte. Erwachsene hätten ihm demnach vom Fahrbahnrand aus begeistert zugesehen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der Junge mit dem Auto allein unterwegs gewesen.