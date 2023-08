Die Tourismuswirtschaft in Schleswig-Holstein hat das erste Halbjahr zwar mit Rekordzahlen abgeschlossen, muss nach Überzeugung von Tourismusminister Claus Ruhe Madsen (CDU) aber für die Zukunft einige Probleme lösen. So müssten die Ansprüche der Urlauber auch bei dem vorherrschenden Personalmangel erfüllt werden, sagte Madsen am Donnerstag. Notfalls müssten sich Anbieter absprechen, um ihr Angebot zum Beispiel beim Strandservice sicherzustellen.

Zahlreiche Urlauber und Tagesgäste genießen einen Sommertag am Strand der Ostsee bei Scharbeutz.

Tourismus Schleswig-Holstein will sich auf Rekord nicht ausruhen

Mit mehr als 15,75 Millionen Übernachtungen von Januar bis Juni in Unterkünften mit mindestens zehn Betten und auf Campingplätzen hat Schleswig-Holstein in diesem Jahr das Vor-Corona-Ergebnis von 2019 nach Angaben der Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein um 8,1 Prozent übertroffen. Im Halbjahresvergleich zu 2022 liegt das Plus bei 3,6 Prozent.

