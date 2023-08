Flugzeugindustrie verhilft Hamburg zu starkem Exportplus

Die Flugzeugindustrie hat Hamburg im ersten Halbjahr 2023 zu einem kräftigen Exportplus verholfen. Insgesamt lieferte die Hamburger Wirtschaft zwischen Januar und Juni Waren im Wert von 26,7 Milliarden Euro ins Ausland. Das waren 12,4 Prozent mehr als im ersten Halbjahr 2022, wie das Statistikamt Nord am Donnerstag berichtete. Das Plus ist demnach vor allem auf einen starken Anstieg bei den Exporten der Luftfahrzeugindustrie zurückzuführen (plus 30,6 Prozent auf 11,6 Milliarden Euro). Ohne diesen Effekt hätte der Exportzuwachs Hamburgs nur 1,5 Prozent betragen.