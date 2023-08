„Will Eisner - Graphic Novel Godfather“ im Jüdischen Museum

Das Jüdische Museum in Rendsburg zeigt von Freitag an mit der Ausstellung „Will Eisner - Graphic Novel Godfather“ die erste deutsche Retrospektive eines der einflussreichsten Comic-Künstlers des 20. Jahrhunderts. Eisner (1917-2005) gilt als der Vater der Graphic Novel, also solcher Comics, die eher einen literarischen Anspruch haben, wie das Museum am Mittwoch mitteilte. Eisners Geschichten seien tiefsinnige Erzählungen, die von komplexen Themen des Menschseins handeln, von sozialer Gerechtigkeit und jüdischer Identität. Die Ausstellung zeigt Originalzeichnungen von Eisner aus seinem Nachlass und aus europäischen und amerikanischen Privatsammlungen sowie Vintage-Archivalien.