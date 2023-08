Viel Regen und viel Sonne machen Hamburger Sommer 2023 aus

Regenmenge und Sonnenstunden sind in diesem Sommer nur ein scheinbarer Widerspruch in Hamburg. In der Hansestadt fiel von Juni bis August mit 305 Litern je Quadratmeter zwar deutlich mehr Regen als im Durchschnitt der Referenzperiode von 1961 bis 1990 mit 218 Litern. Allerdings schien mit 700 Stunden auch die Sonne deutlich länger als die zu erwartenden 618 Stunden, wie der Deutsche Wetterdienst am Mittwoch mitteilte. Die Durchschnittstemperatur erreichte 18,2 Grad. Das ist ein gutes Stück wärmer als die 16,5 Grad aus der Referenzperiode.