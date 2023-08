St. Paulis Hürzeler: Mit Video-Analysen wieder zum Torerfolg

St. Paulis Trainer Fabian Hürzeler will die Torkrise seines Teams auch mit Video-Analysen überwinden. „Wir wollen die Spieler dahin bringen, dass sie sich dann Szenen auch selbst angucken. Dass sie versuchen, selbst zu analysieren, was sie besser machen können“, sagte der Coach des Fußball-Zweitligisten vor der Partie am Freitag (18.30 Uhr/Sky) bei Eintracht Braunschweig.

Um seine Spieler zu verbessern, zeige der 30-Jährige seinen Profis auch Szenen der besten Spieler der Welt. „Dann sieht man auch kleinere Details, die sie anders machen, als unsere Spieler“, sagte Hürzeler. „Daran können sich dann unsere Spieler einfach orientieren“, fügte er hinzu.

Die Hamburger sind seit drei Ligaspielen in Folge torlos geblieben. Zuletzt hatten die Hamburger in der Liga vor einem Monat am ersten Spieltag beim 1. FC Kaiserslautern (2:1) getroffen. Wichtig sei laut Hürzeler, dass seine Spieler vor dem Tor nicht verkrampfen. „Meine Spieler sollen frei sein im Kopf. Die sollen freie Entscheidungen treffen.“

