Erstes Mikrodepot soll Altstadt vom Verkehr entlasten

Briefe und Pakete sollen künftig in der Lübecker Altstadt mit Fahrrädern und Elektro-Lastenrädern statt mit Lastwagen verteilt werden. Dazu hat die Hansestadt Lübeck am Dienstag ein Mikrodepot vorgestellt. In dem garagenähnlichen Bau können Sendungen die per Lastwagen angeliefert wurden, zwischengelagert und von dort aus umweltverträglich auf der Altstadtinsel verteilt werden. „Wir wollen zusammen mit der Logistikbranche Prozesse anstoßen und Anreize liefern, denn Klimaschutz gelingt nur gemeinsam“, sagte Bürgermeister Jan Lindenau (SPD).