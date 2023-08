Fast die Hälfte der Kleinkinder in Hamburg besucht eine Kita

In Hamburg wird fast die Hälfte der Kleinkinder in einer Kindertageseinrichtung betreut. Anfang März besuchten 27.685 Mädchen und Jungen unter drei Jahren eine Kita, wie das Statistikamt Nord am Dienstag mitteilte. Bezogen auf alle gleichaltrigen Hamburger Kinder stieg die Quote damit binnen Jahresfrist von 46,4 auf 47,5 Prozent.