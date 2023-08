DFB-Sportgericht sperrt Ramos, Schallenberg und Gürleyen

Guilherme Ramos von Fußball-Zweitligist Hamburger SV ist nach seiner Roten Karte im Spiel am Samstag gegen Hannover 96 (1:0) für zwei Spiele gesperrt worden. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Montag mit. Der Innenverteidiger war in der 53. Minute von Schiedsrichter Tobias Reichel (Sindelfingen) nach einer Notbremse gegen 96-Stürmer Nicolo Tresoldi des Feldes verwiesen worden. Spieler beziehungsweise Verein hätten dem Urteil zugestimmt, welches somit rechtskräftig ist, teilte der DFB mit.