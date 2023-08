St. Pauli gegen Magdeburg: Polizei verteidigt Filmaufnahmen

Die Hamburger Polizei hat sich gegen Kritik an Filmaufnahmen eines Toilettenvorraums bei der Partie zwischen den Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli und 1. FC Magdeburg verteidigt. Einsatzkräften hätten einen „starken Farb/Lackgeruch wahrgenommen“, teilte die Polizei auf Anfrage des „Hamburger Abendblatts“ (Montag) mit. Bei der Kontrolle seien „frische Farbschmierereien“ festgestellt worden. „Diese wurden im weiteren Verlauf beweissicher dokumentiert.“ Ein Fan hatte ein Bild des Einsatzes bei X, vormals Twitter, veröffentlicht. Daraufhin hatte es Kritik an dem Einsatz gegeben. St. Pauli hatte sich am Sonntag am Millerntor mit 0:0 von Magdeburg getrennt.