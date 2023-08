Ostsee EU-Kommission will Fang von Lachs und Hering beschränken

Mehrere Fischkutter und ein Fährschiff der AG Reederei Norden-Frisia liegen in der Abendsonne im Hafen.

Wegen des schlechten ökologischen Zustands der Ostsee will die EU-Kommission den Fang von Lachs und Hering vorerst beschränken. „Wir müssen alle Maßnahmen ergreifen, damit sich die Fischer vor Ort wieder auf gesunde Fischbestände verlassen können, um ihren Lebensunterhalt zu sichern“, sagte der zuständige EU-Kommissar Virginijus Sinkevičius am Montag bei der Vorstellung eines Vorschlags für die Fangquoten im kommenden Jahr. Er sei über die Verschlechterung des Ökosystems in der Ostsee zunehmend besorgt.