Die 73. Landwirtschafts- und Verbrauchermesse Norla beginnt an diesem Donnerstag in Rendsburg. Die Veranstalter rechnen bis Sonntag mit etwa 70.000 Besuchern, wie eine Sprecherin am Montag sagte. Zur Eröffnung haben sich Ministerpräsident Daniel Günther und Landtagspräsidentin Kristina Herbst angekündigt. Beim traditionellen Landesbauerntag am Freitag wird Agrarminister Werner Schwarz (alle CDU) sprechen.