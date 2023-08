„Bild“: Hansa Rostock an HSV-Abwehrspieler interessiert

Fußball-Zweitligist FC Hansa Rostock ist Informationen der „Bild“ zufolge an einer Leihe von HSV-Innenverteidiger Jonas David interessiert. Laut der Zeitung soll der beim Hamburger SV ausgebildete 23-Jährige den Ausfall des verletzten Rückkehrers Oliver Hüsing kompensieren. Der Rostocker Abwehrchef fällt wegen eines Sehnenrisses im linken Oberschenkel länger aus. In dieser Saison kam David noch auf keinen Einsatz. Er ist nach den HSV-Transfers von Dennis Hadzikadunic und Guilherme Ramos nur noch Reservist. Am Sonntag spielen der HSV und Hansa Rostock in Hamburg gegeneinander.