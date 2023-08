Wetter Hamburg: Es wird ungemütlich: Gewitter, Regen und Hagel im Anmarsch

Hamburg. Nach einem sonnigen Vormittag kann es an diesem Sonntag in Norddeutschland noch recht ungemütlich werden. Der Deutsche Wetterdienst sagt für den Mittag auf von Nordsee und Elbe her aufziehende starke Gewitter mit Starkregen zwischen 15 und 25 l/qm in einer Stunde, Sturmböen zwischen 65 und 80 km/h und kleinkörnigem Hagel voraus. Die Temperaturen in Hamburg erreichen um 22 Grad, auf Helgoland 19 Grad. In der Nacht zum Montag soll die Gewitteraktivität abnehmen, sodass sie am Montag nur noch vereinzelt auftreten.

Wetter Hamburg: Meteorologischer Sommer nimmt kühlen Abschied

Auch in den kommenden Tagen wird es nicht besonders sommerlich. Einen furiosen Abschied will der meteorologische Sommer in Hamburg und Schleswig-Holstein offenbar nicht hinlegen. Nach der Vorhersage des DWD werden die letzten Augusttage bei Tageshöchsttemperaturen um 20 Grad eher durchwachsen. Die Sonne lässt sich zeitweise sehen, es gibt aber auch Wolken und auch mal Schauer. Nachts können die Temperaturen auf Werte um zehn Grad sinken. Der Wind weht zumeist schwach bis mäßig, an den Küsten auch frisch, am Montag zunächst aus Nordwest und danach aus West bis Südwest.

Meteorologisch endet der Sommer am 31. August. Das hat statistische Gründe, damit die Jahreszeiten jeweils ganze Monate umfassen. Kalendarisch endet der Sommer erst mit der Tag-Nacht-Gleiche am 23. September.