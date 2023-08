Bauarbeiten auf A1: Stau am Wochenende im Hamburger Osten

Der A1-Abschnitt nahe den Wohngebieten in Hamburg-Öjendorf und Oststeinbek in Schleswig-Holstein bekommt einen neuen Asphalt. Dazu wird am Wochenende der Verkehr umgeleitet. Das sind die besten Alternativrouten, um Staus zu vermeiden.

Hamburg. Autofahrer im Osten Hamburgs müssen sich am Sonntag wieder auf ein stockendes Fahrtempo auf der Autobahn 1 einstellen. Die A1 ist am Sonntag in Richtung Bremen/Hannover nur einspurig befahrbar, teilte ein Sprecher der Autobahngesellschaft mit. Wegen Asphaltarbeiten wird der Verkehr zwischen der Anschlussstelle Öjendorf und der Anschlussstelle Billstedt von der Richtungsfahrbahn Bremen auf die Richtungsfahrbahn Lübeck umgelegt. Richtung Norden gibt es zwei Fahrstreifen, während der Verkehr Richtung Süden auf einem Fahrstreifen läuft. Hier staute es sich bereits am Sonntagvormittag in Richtung Bremen/Hannover bis Stapelfeld (Kreis Stormarn), wie es von der Verkehrsleitzentrale der Polizei hieß.

Der A1-Abschnitt nahe den Wohngebieten in Hamburg-Öjendorf und Oststeinbek in Schleswig-Holstein bekommt einen neuen Belag aus Flüsterasphalt. Rund 32.000 Quadratmeter des sogenannten offenporigen Asphalts sollen zwischen den beiden Anschlussstellen verbaut werden.

Dafür bleibt am Sonntag die Auffahrt an der Anschlussstelle Öjendorf und die Ausfahrt an der Anschlussstelle Billstedt, Fahrtrichtung Süden, gesperrt. Die Ausfahrt Richtung Süden wird voraussichtlich bis Dienstag geschlossen bleiben, wie von der Autobahngesellschaft angegeben. Die Auffahrt bei Billstedt in Richtung Süden bleibt demnach offen.

Autofahrer können die Baustelle ab dem Autobahnkreuz Lübeck über die A20 und B206 großräumig umfahren. Alternativ können sie über die A24 ab dem Autobahnkreuz HH-Ost über den Horner Kreisel, Sievekingsallee, Bürgerweide, die B75, Elbbrücken A255 und A1 ausweichen. Wochenendtouristen wird grundsätzlich geraten, ihre Rückreise von der Ostsee entweder sehr früh oder spät anzutreten, um Staus zu vermeiden.

