Mann schwer verletzt nach Nachbarschaftsstreit

Ein Mann hat bei einem Nachbarschaftsstreit in einem Mehrfamilienhaus im Hamburger Stadtteil Dulsberg schwere Schnittverletzungen erlitten. Der Mann wurde am Freitagabend in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Zu den Hintergründen der Tat konnte die Polizei am Samstag zunächst keine Angaben machen. Nach Angaben der Polizei wurde die Tat als versuchtes Tötungsdelikt eingestuft, die Ermittlungen dauern an. Zuvor hatte der „Norddeutsche Rundfunk“ darüber berichtet.