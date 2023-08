Rund 1000 Harry Potters sollen Weltrekord bringen

Hamburg steht am Samstagnachmittag im Zeichen des berühmten Zauberlehrlings Harry Potter. Zum 25. Jubiläum des ersten Harry-Potter-Bandes in Deutschland soll auf dem Rathausmarkt (14.00 Uhr) nicht nur eine Szene aus dem Theaterstück „Harry Potter und das verwunschene Kind“ aufgeführt werden. Vor allem geht es darum, einen Weltrekord aufzustellen. Dazu müssen mehr als 997 Menschen als Harry Potter verkleidet vor dem Rathaus erscheinen. Einlass in die Weltrekordzone ist den Angaben zufolge ab 12.00 Uhr. Um 15.30 Uhr soll dann feststehen, ob der Weltrekord geknackt ist.