Polizei entdeckt 106 Kilo Marihuana in LKW: Elf Festnahmen

Bei einer Drogenrazzia hat die Hamburger Polizei mehr als 100 Kilogramm Marihuana gefunden und elf Männer festgenommen. Sie hatte bereits am Mittwoch einen 49 Jahre alten Lastwagenfahrer kontrolliert und dabei zunächst 106 Kilo Marihuana sichergestellt, wie ein Sprecher am Freitag mitteilte. Bei Durchsuchungen am Donnerstag wurden demnach dann elf Männer im Alter von 20 bis 49 Jahren wegen des Verdachts des Drogenhandels vorläufig festgenommen. Rund 100 Beamte durchsuchten am Morgen zahlreiche Objekte in Hamburg und Schleswig-Holstein. Sie beschlagnahmten weitere rund 1,8 Kilo Marihuana, 450 Gramm Kokain und zwei scharfe Waffen.