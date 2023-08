Mann angegriffen: Polizei prüft fremdenfeindliches Motiv

Ein 33-jähriger Mann ist in Lübeck von Unbekannten beleidigt und am Kopf verletzt worden - möglicherweise aus einem rassistischen Motiv. Laut Informationen der Polizei vom Freitag war er abends alleine unterwegs, als er von einer Gruppe Jugendlicher oder junger Erwachsener beleidigt wurde. Er verspürte einen Schlag am Kopf und erlitt eine Platzwunde - wie genau, war zunächst unklar. Die Polizei sucht nun nach Zeugen der Tat, die sich bereits am 16. August ereignete, und nach Hinweisen zu den Flüchtigen. Die Beamten gehen davon aus, dass die Beleidigung und der Übergriff auf der tunesischen Herkunft des Baden-Württembergers beruhen. Ein fremdenfeindlicher Hintergrund könne nicht ausgeschlossen werden, erklärte die Polizei.