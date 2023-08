ICE sorgt für Feuerwehreinsatz in Altona

Qualmende Bremsen an einem ICE haben am Freitagmittag in Hamburg-Altona für Aufregung gesorgt. Ein Zugführer bemerkte Rauch und Wärmeentwicklung am Triebwagen des Zuges, wie die Feuerwehr mitteilte. Der ICE stoppte im Bahnhof, die alarmierte Feuerwehr stellte Rauch, aber keine offenen Flammen fest. Die Einsatzkräfte gehen nach ersten Erkenntnissen davon aus, dass der Qualm von den Bremsscheiben des Zuges herrührte. Warum es qualmte, ist bisher nicht geklärt.