Hundebesitzer vor Gericht: Gefährliche Körperverletzung

Ein Hundebesitzer muss sich am Montag wegen gefährlicher Körperverletzung vor dem Amtsgericht Hamburg-St. Georg verantworten. Dies teilte die Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Der 34-Jährige soll demnach eine Frau am 18. April 2021 am frühen Morgen attackiert haben, nachdem deren Hund und sein Hund sich gegenseitig gebissen hatten.