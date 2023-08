Angriff auf Gemälde: Prozess gegen Klima-Aktivisten

Rund fünf Monate nach einem versuchten Angriff auf das Gemälde „Der Wanderer über dem Nebelmeer“ von Caspar David Friedrich in der Hamburger Kunsthalle müssen sich die beiden Klimaaktivistinnen vor Gericht verantworten. Vor dem Amtsgericht Hamburg beginnt am Mittwoch (30. August) der Prozess gegen zwei Mitglieder der Gruppe Letzte Generation, teilte die Staatsanwaltschaft Hamburg am Freitag mit. Die beiden Klimaaktivistinnen müssen sich wegen versuchter gemeinschädlicher Sachbeschädigung und gefährlicher Körperverletzung verantworten.