Nord-Industrie stemmt sich gegen Konjunkturschwäche

Dank guter Auslandsgeschäfte stemmt sich die Industrie in Schleswig-Holstein gegen die schwache Konjunktur. Insgesamt schafften die größeren Industriebetriebe im ersten Halbjahr nach Abzug der Inflation ein Umsatzplus von 3,4 Prozent, wie das Statistikamt Nord am Freitag in Kiel mitteilte.