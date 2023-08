Rüstungsindustrie zwischen Zuversicht und Ernüchterung

Vor allem die größeren Rüstungsbetriebe in Schleswig-Holstein schätzen ihre aktuelle Lage besser ein als im schon zufriedenstellenden Vorjahr. Entsprechend positiv sind die Umsatzerwartungen für das laufende Jahr, wie die Branche am Freitag in Kiel auf Basis eine Umfrage mit 25 beteiligten Unternehmen darlegte. Insgesamt wird demnach für das gesamte Geschäftsjahr überwiegend mit besseren oder zumindest gleich hohen Umsätzen gerechnet.