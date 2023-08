Hamburgs Industrie stemmt sich gegen Konjunkturschwäche

Die Industrieunternehmen in Hamburg haben sich im ersten Halbjahr 2023 erfolgreich gegen die Konjunkturschwäche in Deutschland gestemmt. Gleichwohl spricht die Wirtschaft selbst angesichts der nach wie vor hohen Energiepreise von „roten Warnlampen“. Wie das Statistikamt Nord am Freitag in Hamburg mitteilte, haben die größeren Industriebetriebe in der Hansestadt bereinigt um die Inflation ein Umsatzplus von 1,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr geschafft. Ohne Berücksichtigung der Mineralölbranche, die mehr als die Hälfte zu den Hamburger Industrieumsätzen beiträgt, ergab sich sogar ein reales Umsatzplus von 8,5 Prozent.