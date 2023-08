Asphaltierung der A1 geht weiter: längere Staus möglich

Am Wochenende drohen die Autobahnen in Hamburg wieder zum Nadelöhr für viele Reisende zu werden. Die A1 ist in einer Richtung nur einspurig befahrbar. Auch die Baustellen auf der A7 nördlich und südlich des Elbtunnels dürften den Verkehr verlangsamen.

Hamburg. Auf den Autobahnen in Hamburg werden zum Wochenende wieder längere Staus erwartet. Die Asphaltarbeiten auf der A1 zwischen dem Kreuz Hamburg-Ost und -Billstedt gehen weiter. Heute ab 18.00 Uhr wird der Autobahnabschnitt in Richtung Bremen/Hannover nur einspurig befahrbar sein, in Richtung Lübeck/Berlin zweispurig. Eigentlich hat die vielbefahrene A1 jeweils drei Fahrstreifen.

In Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern sowie Brandenburg und Berlin gehen die Sommerferien zu Ende, weswegen der ADAC starken Rückreiseverkehr erwartet. Auch Richtung Süden werden nochmals viele Menschen unterwegs sein, weil nicht nur Familien mit schulpflichtigen Kindern Urlaub machten, erklärte ein Sprecher des Autoclubs. Die Autobahn GmbH rechnet mit erhöhter Staugefahr und empfahl den Reisenden, erheblich mehr Zeit einzuplanen. Die Einstreifigkeit auf der A1 in Richtung Bremen/Hannover soll bis 5.00 Uhr am Montagmorgen wieder aufgehoben werden.

Bereits am vergangenen Wochenende hatten Autofahrer zeitweise bis zu 60 Minuten mehr gebraucht, um die Baustelle bei Hamburg zu passieren. Währenddessen wurden nach Angaben der Autobahngesellschaft 25.000 Quadratmeter Fahrbahn asphaltiert. An diesem Wochenende soll auf 32 000 Quadratmetern Flüsterasphalt eingebaut werden.

Staugefahr sieht der ADAC auch wieder vor dem Elbtunnel auf der A7 in beiden Fahrtrichtungen. Die Baustellen bei Rendsburg am Nord-Ostsee-Kanal sowie an der dänischen Grenze könnten den Verkehr ebenfalls behindern. Im Raum Lübeck brauchen Autofahrer Geduld auf der A20 sowie auf der A1 bei Reinfeld und Ratekau.

