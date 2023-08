30-Jähriger fast totgetreten: drei Tatverdächtige verhaftet

Gut sechs Wochen nach einem beinahe tödlichen Überfall auf zwei Brüder in Hamburg-Billstedt hat die Polizei drei Verdächtige verhaftet. Die drei Deutschen im Alter von 18, 22 und 36 Jahren - ebenfalls Brüder - sollen zusammen mit zwei Komplizen ihren Opfern am 7. Juli aufgelauert haben, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Angreifer sollen einem 30-Jährigen so heftig gegen den Kopf getreten haben, dass er lebensgefährlich verletzt wurde und auf der Intensivstation behandelt werden musste. Sein 31 Jahre alter Bruder erlitt eine Platzwunde im Gesicht.