Ostseeparlamentarierkonferenz: Landtagsdelegation nimmt teil

Kiel (dpa/lno). Eine Delegation des Schleswig-Holsteinischen Landtages unter Leitung von Vizepräsidentin Eka von Kalben (Grüne) nimmt ab Sonntag in Berlin an der dreitägigen 32. Ostseeparlamentarierkonferenz teil. Wie das Parlament am Donnerstag mitteilte, sind außerdem Rasmus Vöge von der CDU und Marc Timmer von der SPD dabei. Gemeinsam mit rund 150 Parlamentariern aus der Ostsee-Region, Regierungsvertretern und Experten werden die schleswig-holsteinischen Abgeordneten unter anderem darüber beraten, wie die Widerstandsfähigkeit der Demokratie gestärkt werden kann.

Die parlamentarische Zusammenarbeit im Ostseeraum habe eine hohe Bedeutung, äußerte von Kalben. „Gerade vor dem Hintergrund des immer noch andauernden russischen Angriffskrieges auf die Ukraine ist es enorm wichtig, dass die demokratischen Ostsee-Anrainerstaaten weiterhin eng zusammenstehen und gemeinsam nach Wegen suchen, wie unsere Demokratien gestärkt werden können.“

Eröffnet wird die Konferenz von Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD). Ausrichter ist in diesem Jahr der Deutsche Bundestag, der den Vorsitz in der Ostseeparlamentarierkonferenz innehat. Am Montagabend wird Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Ostseeparlamentarier auf Schloss Bellevue empfangen. Es ist die zweite Jahreskonferenz ohne russische Parlamentarier.

