40-Jährige soll Seniorinnen im Hauptbahnhof bestohlen haben

Eine 40-Jährige soll im Hamburger Hauptbahnhof die Smartphones von zwei Seniorinnen und einem weiteren Reisenden gestohlen haben. Am Mittwochvormittag meldete eine 74 Jahre alte Frau, dass ihr Smartphone an einem Gleis im Hauptbahnhof gestohlen wurde, wie die Bundespolizei am Donnerstag mitteilte. Nach Angaben der Beamten konnten sie die Verdächtige in den Videoaufnahmen des Bahnhofes erkennen und observierte sie kurzfristig. In dieser Zeit beging die Frau demnach einen weiteren Diebstahl. Sie wurde in einem stehenden Regionalzug festgenommen.