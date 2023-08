Hamburgs Kinder sind ins neue Schuljahr gestartet

Die sechs Wochen Sommerferien sind nun für die meisten Kinder und Jugendlichen in Hamburg zu Ende. Am Donnerstag hat in der Hansestadt das neue Schuljahr begonnen. Für die ersten und fünften Klassen sowie die Vorschüler geht es indes erst kommende Woche los. Insgesamt sind an den 469 staatlichen und privaten Schulen der Hansestadt mehr als 270.000 Schülerinnen und Schüler gemeldet. Das sind gut 10.000 mehr als noch im Vorjahr. Deshalb arbeiten nun auch mehr Menschen an den Schulen - die Zahl der Lehrkräfte sowie der Pädagoginnen und Pädagogen an den staatlichen allgemeinbildenden Schulen ist um 631 auf 17.984 gestiegen.