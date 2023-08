Nach gefährlicher Körperverletzung: Fahndung

Zehn Monate nach einer Attacke in einer Hamburger U-Bahn auf einen 34-Jährigen sucht die Polizei nun mit Bildern aus Überwachungskameras nach vier Jugendlichen. Der Mann befand sich nach Angaben der Polizei mit seiner 28 Jahre alten Begleitung auf dem Heimweg, als er aus bisher noch ungeklärter Ursache in der U-Bahnlinie 1 in Richtung Oldenfelde mit den vier jungen Männern in einen Streit geriet.