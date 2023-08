Nationalspieler Hollatz wird in die Türkei verliehen

Für Basketball-Nationalspieler Justus Hollatz steht der zweite Vereinswechsel in diesem Sommer an. Nach dem Wechsel zu Cedevita Olimpija aus Ljubljana im Juni wird der 22 Jahre alte Aufbauspieler nun für ein Jahr an den türkischen Spitzenclub Anadolu Efes Istanbul verliehen. Dies bestätigten die Slowenen am Mittwoch in einer Mitteilung. Zuvor war der Hamburger und ehemalige Towers-Profi Hollatz vom spanischen Club CB Breogan nach Ljubljana gewechselt.

Ljubljana/Istanbul (dpa/lno). Für Basketball-Nationalspieler Justus Hollatz steht der zweite Vereinswechsel in diesem Sommer an. Nach dem Wechsel zu Cedevita Olimpija aus Ljubljana im Juni wird der 22 Jahre alte Aufbauspieler nun für ein Jahr an den türkischen Spitzenclub Anadolu Efes Istanbul verliehen. Dies bestätigten die Slowenen am Mittwoch in einer Mitteilung. Zuvor war der Hamburger und ehemalige Towers-Profi Hollatz vom spanischen Club CB Breogan nach Ljubljana gewechselt.

Bei der WM in Asien (25. August bis 10. September) ist Hollatz einer der zwölf deutschen Profis. Nachdem er am Wochenende im Testspiel in Abu Dhabi umgeknickt ist, stehen aber Fragezeichen hinter seinem Fitnesszustand. Man werde bei Hollatz von Tag zu Tag schauen, hieß es vom Deutschen Basketball Bund. Der Legionär soll neben Kapitän Dennis Schröder und Maodo Lo die übrigen Minuten auf der Spielmacher-Position besetzen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg