Künstliche Intelligenz hilft beim Sortieren von Seegras

Dirk Schrödter (CDU), Minister für Digitalisierung und Chef der Staatskanzlei Schleswig-Holstein, lächelt in die Kamera.

Mit Hilfe Künstlicher Intelligenz soll die Nutzung von Seegras für diverse Zwecke effizienter werden. Schleswig-Holsteins Landesregierung unterstützt finanziell ein Vorhaben der Kieler Firma BalticMaterials, mit deren Reinigungsverfahren Seegras mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz in großem Maßstab aufbereitet werden kann. Dazu überreichte Digitalisierungsminister Dirk Schrödter (CDU) dem Start-up am Mittwoch einen Förderbescheid in Höhe von rund 170.000 Euro.