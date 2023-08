Wir suchen Ihre Lieblingsreederei – so stimmen Sie ab!

Vom 8. bis 10. September finden in Hamburg die Cruise Days statt. Der Kreuzfahrt Guide fragt: Mit wem würden Sie am liebsten verreisen?

Hamburg. Wenn Sie eine Vorliebe für Urlaub auf dem Wasser hegen und ein Herz für Kreuzfahrtschiffe besitzen, dann dürfte Ihnen der Kreuzfahrt Guide ein Begriff sein. Dieses einmal im Jahr erscheinende Buch, das sich über 270 Seiten erstreckt, taucht tief ein in die Welt des Fluss- und Meeresurlaubs und gilt mit seinen zahlreichen Schiffsbewertungen, Reportagen, Nachrichten und Servicegeschichten schon seit 2006 als wichtiges Nachschlagewerk für Kreuzfahrt-Fans.

Kreuzfahrt Guide verleiht erstmals einen Leser-Preis

Seit November hat der Kreuzfahrt Guide bei FUNKE, unter dem Dach des Hamburger Abendblatts, seinen neuen Platz gefunden. Nun ist es an der Zeit, auch die begehrten Kreuzfahrt Guide Awards wieder aufleben zu lassen, die seit der Pandemie pausiert hatten.

Der Kreuzfahrt Guide 2023 hat 270 Seiten und kostet 19,90 Euro. Im November kommt die neue Ausgabe in den Handel.

Foto: HA

Eine dieser Auszeichnungen ist der Publikums-Preis, der nicht wie die übrigen Kategorien von einer Fachjury, sondern von den Lesern des Kreuzfahrt Guides und der FUNKE-Tageszeitungen bestimmt wird.

Eine Hafenrundfahrt für 20 Personen gewinnen

Und an dieser Stelle kommen Sie ins Spiel. Machen Sie online mit, indem Sie jene Reederei auswählen, mit der Sie sich am liebsten auf den Weg in den Urlaub machen würden. Die siegreiche Reederei wird im Rahmen der Cruise Days (8. bis 10. September in Hamburg) gekürt.

Aber das ist noch nicht alles – unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Votings gibt es die Möglichkeit, eine Mini-Kreuzfahrt im Wert von 1350 Euro im Hamburger Hafen zu gewinnen, organisiert von der Barkassen-Meyer Touristik GmbH & Co. KG. Der Gewinner bekommt 20 Plätze an Bord, kann also Freunde und/oder Familie mitnehmen und so einen unvergesslichen Tag im Hamburger Hafen erleben.

Zudem verlosen wir unter allen Teilnehmern zehn Exemplare des Kreuzfahrt Guide 2024, der im November veröffentlicht und in den Handel kommen wird.

Voting und Gewinnspiel enden am 31. August 2023. Für Ihre Teilnahme und weitere Informationen zur Abstimmung sowie zu den Teilnahmebedingungen besuchen Sie bitte mit dem nächsten Klick unsere Webseite kreuzfahrtguide.com