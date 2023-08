VfB Lübeck feiert ersten Saisonsieg: 2:1 bei 1860 München

Nach zwei Remis zum Saisonauftakt hat Aufsteiger VfB Lübeck den ersten Sieg in der 3. Fußball-Liga gefeiert. Die Norddeutschen gewannen am Dienstagabend bei Aufstiegsanwärter TSV 1860 München 2:1 (2:1). Julian Guttau (11. Minute) hatte die Münchner vor 15.000 Zuschauern in Führung gebracht. Ein Eigentor von Fabian Greilinger (25.) und ein Flachschuss von VfB-Kicker Tarik Gözüsirin (31.) bescherten den Lübeckern am Ende aber den hart erkämpften Sieg.

München (dpa/lby). Nach zwei Remis zum Saisonauftakt hat Aufsteiger VfB Lübeck den ersten Sieg in der 3. Fußball-Liga gefeiert. Die Norddeutschen gewannen am Dienstagabend bei Aufstiegsanwärter TSV 1860 München 2:1 (2:1). Julian Guttau (11. Minute) hatte die Münchner vor 15.000 Zuschauern in Führung gebracht. Ein Eigentor von Fabian Greilinger (25.) und ein Flachschuss von VfB-Kicker Tarik Gözüsirin (31.) bescherten den Lübeckern am Ende aber den hart erkämpften Sieg.

Die Mannschaft von Trainer Lukas Pfeiffer ließ sich auch von einer frühen Führung der ambitionierten Bayern nicht beeindrucken und nutzte einen kurzen Durchhänger der Hausherren, um die Partie in wenigen Minuten zu drehen. Im weiteren Verlauf gingen die „Löwen“ wieder aggressiver in die Zweikämpfe und drückten den VfB weit in die eigene Hälfte. 1860 München fand letztendlich aber keinen Weg durch die kompakte Lübecker Abwehr.

