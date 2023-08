Verkehr CDU Hamburg will 29-Euro-Ticket für Rentnerinnen und Rentner

Ein Fahrkartenautomat der Deutschen Bahn steht an einem Bahnhof.

Hamburgs CDU-Partei- und Fraktionschef Dennis Thering sieht die Rentnerinnen und Rentner beim Deutschlandticket benachteiligt und fordert für sie ein 29-Euro-Ticket. „Es ärgert mich zunehmend, dass hier wieder die Rentnerinnen und Rentner vergessen worden sind“, sagte Thering im Sommerinterview von NDR 90,3 und dem NDR „Hamburg-Journal“. Während viele Arbeitnehmer ein vergünstigtes Jobticket beziehen könnten, müssten Senioren in Hamburg die vollen 49 Euro zahlen. Seine Fraktion werde deshalb kommende Woche einen entsprechenden Antrag in der Hamburgischen Bürgerschaft einbringen. „Die Mobilität ist gerade auch im Alter ganz entscheidend für die gesellschaftliche Teilhabe. Deshalb wollen wir das Deutschlandticket so attraktiv wie möglich machen“, sagte Thering.