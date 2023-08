Mordprozess: Verteidigung fordert Freispruch

Akten liegen vor einem Prozess in einem Landgericht auf dem Tisch.

Im Mordprozess am Hamburger Landgericht um den Tod eines 69-Jährigen hat nach Staatsanwaltschaft und Nebenklage nun auch die Verteidigung einen Freispruch für die Angeklagte beantragt. Zudem forderten die Anwältinnen für die Dauer der Untersuchungshaft eine Entschädigung für ihre Mandantin, wie ein Sprecher des Landgerichtes am Dienstag in Hamburg sagte.