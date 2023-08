Rekordversuch: Mindestens 998 Harry Potters gesucht

In Hamburg sollen sich am Samstag für einen Weltrekordversuch mindestens 998 Menschen in den berühmten Zauberlehrling Harry Potter verwandeln. Damit das Rekord-Institut für Deutschland (RID) die angestrebte Bestmarke beurkunden kann, müssen sie - ausgestattet mit schwarzem Umgang, Narbe und Brille - zum Rathausmarkt kommen.