Lewandowski: Bayerns Harry Kane ein „super Stürmer“

Robert Lewandowski sieht in Harry Kane einen großartigen Transfer für Fußball-Bundesligist FC Bayern München. Kane sei ein „super Stürmer“, sagte der ehemalige Bayern-Stürmer bei der Preisverleihung des „Sport Bild“-Awards am Montagabend in der Hamburger Fischauktionshalle. „Das ist ein großer Transfer - nicht nur für die Bayern, auch für die ganze Bundesliga.“