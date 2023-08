Völler rät Bremens Füllkrug: Auf Einsatzzeiten achten

Rudi Völler rät Werder Bremens Niclas Füllkrug bei einem möglichen Wechsel auf seine Einsatzchancen zu achten. Dies sei „wichtig für die Nationalmannschaft, für die Europameisterschaft“, sagte der Sportdirektor der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei der Preisverleihung des „Sport Bild“-Awards am Montagabend in der Hamburger Fischauktionshalle. Wichtig sei, „dass er so zum Einsatz kommt, wie er es auch bei Werder Bremen hingekriegt hat“.