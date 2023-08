Unterbringungsbefehl wegen Verdacht des versuchten Mordes

Eine 32-Jährige soll in Hamburg-Billstedt versucht haben, ihren 37 Jahre alten Lebenspartner mit einem Messer zu töten. Am Freitagmorgen alarmierte der 37-Jährige selbst die Polizei, wie Mordkommission und Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten. Die Frau wurde nach Angaben der Polizei noch am Freitag in ein Untersuchungsgefängnis gebracht. Die zuständige Haftrichterin sprach einen Unterbringungsbefehl wegen versuchten Mordes gegen die Frau aus. Der Mann kam am Freitag mit leichten Verletzungen in eine Klinik.