Fettes Brot spielen zum Abschied noch zwei Clubkonzerte

Hamburg. Bevor die Hamburger Hip-Hop-Band Fettes Brot Anfang September mit zwei Open-Air-Konzerten wohl endgültig Adieu sagt, können Fans das Trio noch einmal im kleinen Rahmen feiern. Wenige Tage vor den beiden Final-Shows auf der Hamburger Trabrennbahn hat Fettes Brot am Montag überraschend zwei Clubkonzerte in der Hamburger Markthalle angekündigt. Die „Brotstöckchen“-Shows mit der siebenköpfigen Band sind für den 28. und 29. August geplant.

„Nennt es Anbacken, Aufbacken, Band-Proben, Büffeln, Halbfinale, Idiotentest, Kaltstart, Kindergarten, Manöver, Mini-Brotstock, Muckibude, Prep, So-tun-als-ob, Testlauf, Trainingslager, Versuchslabor, Vorbereitung, Vorhölle, Vorkochen, Vorschule, Warmspielen ... Ein Haufen von euch kann dabei sein und uns ordentlichen pushen“, teilte Fettes Brot dazu mit. Der Verkauf der Tickets sollte am Montagabend starten.

Das Hip-Hop-Trio („Nordisch by Nature“, „Jein“) will sich am 1. und 2. September mit zwei großen Konzerten auf der Trabrennbahn in Hamburg-Bahrenfeld von seinen Fans verabschieden. Die „Brotstock“-Konzerte sollen der Abschluss der 31-jährigen Bandgeschichte sein.

