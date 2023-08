Kulturprojekte sollen Lust auf die Fußball-EM 2024 machen

Von HipHop-Tanz bis zur Fußball-Oper: Mit verschiedenen Projekten wollen Hamburger Kulturschaffende die Vorfreude auf die Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland wecken. „Ob wir im Fußballstadion oder im Zuschauerraum eines Theaters sitzen, eines ist gleich: Wir erleben in Gemeinschaft besondere Ereignisse“, sagte Kultursenator Carsten Brosda (SPD) am Montag bei der Vorstellung des Programms. „Sport und Kultur verbinden Menschen, schaffen Emotionen und Anlässe zum Austausch. Sie stärken den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft.“