Holstein Kiel wäre mit einem Sieg gegen den 1. FC Magdeburg auf den ersten Tabellenplatz gesprungen, hatte aber vor allem in der Verteidigung große Probleme und verlor mit 2:4.

2. Liga Holstein Kiel verpasst Sprung an die Tabellenspitze

Kiel (dpa/lno). Holstein Kiel hat am Sonntag die Gelegenheit verpasst, mit einem Sieg auf den ersten Tabellenplatz der 2. Bundesliga zu springen. Die Mannschaft von Trainer Marcel Rapp verlor das Heimspiel gegen 1. FC Magdeburg mit 2:4 (1:2). Die Tore für Magdeburg erzielten Luca Schuler (2.), Jean Hugonet (22.), Luc Castaignos (68.) und Ahmet Arslan 90.). Für Kiel trafen Steven Skrzybski (32.) und Philipp Sander (50.). Holstein steht nun auf dem 5. Tabellenplatz.

Trainer Rapp ließ den Stürmer Holmbert Aron Fridjonsson, der als Einwechselspieler bereits drei Pflichtspiel-Treffer für Kiel erzielte und somit der beste Torschütze der Mannschaft ist, zunächst auf der Bank. Thomas Dähne kehrte wieder in das Tor zurück, nachdem Timon Weiner beim Pokalsieg gegen den FC Gütersloh seinen Einsatz bekommen hatte. Die Gäste aus Magdeburg erwischten den perfekten Start. Der Magdeburger Schuler profitierte von einem Fehlpass der Kieler, konnte relativ frei auf das Tor zulaufen und traf dadurch zum 1:0.

In der 22. Minute landete auch der zweite Torschuss von Magdeburg im Netz. Hugonet gab aus der Distanz einen relativ harmlosen Schuss ab, der allerdings seine Flugbahn leicht veränderte und dadurch von Torwart Dähne nicht festgehalten werden konnte. Zehn Minuten später profitierten wiederum die Kieler von einem Fehler des Gegners. Nachdem der Magdeburger Verteidiger Daniel Heber einen Rückpass nicht unter Kontrolle bekommen hatte, eroberte der Kieler Stürmer Steven Skrzybski den Ball, lief frei auf das Tor zu und chippte den Ball zum 1:2 ins Netz.

Zu Beginn der 2. Halbzeit kamen die Kieler Lewis Holtby und Fridjonsson ins Spiel. In den Vordergrund spielte sich allerdings der Kapitän Sander, der in der 49. Minute zunächst an der Latte scheiterte, dann eine Minute später nach einem Freistoß aus kurzer Distanz zum 2:2 traf.

Doch die Magdeburger gewannen die Spielkontrolle zurück. Castaignos, der erst fünf Minuten zuvor eingewechselt wurde, verwertete eine Flanke aus kurzer Distanz zum 3:2. Überhaupt hatte der Magdeburger Trainer Christian Titz mit seinen Einwechslungen ein glückliches Händchen. In der 77. Minute brachte er den früheren Kieler-Spieler Ahmet Arslan in das Spiel, der in der letzten Minute mit seinem Treffer zum 4:2 für die endgültige Entscheidung sorgte.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg