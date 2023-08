Viele Veranstaltungen zur Internationalen Fledermausnacht

Zur Internationalen Fledermausnacht vom 26. auf den 27. August werden in ganz Deutschland zahlreiche Veranstaltungen in allen Bundesländern angeboten. Es gibt Führungen, Vorträge und Ausstellungen - das Angebot reicht von einer Fledermaussafari in Hohwacht an der Ostsee in Schleswig-Holstein bis zur Fledermausführung im bayerischen Benediktbeuern. Die 27. Internationale Fledermausnacht wird in weltweit 38 Ländern organisiert, in Deutschland von der Umweltorganisation Nabu.