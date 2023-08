Zwei Motorradfahrer bei Unfällen verletzt

Bei zwei Unfällen im Kreis Plön sind am Samstag zwei Motorradfahrer verletzt worden. Auf der B76 in der Nähe von Lehmkuhlen habe sich ein 35-Jähriger mit seinem Zweirad überschlagen, teilte die Polizei mit. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann ins Krankenhaus. Auf der B430 in Plön stieß ein Motorradfahrer mit einem Auto zusammen. Er sei mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gekommen, hieß es.